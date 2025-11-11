Bluenergy Sitting Volley verso la Coppa Italia di Reggio Calabria

Si avvicina a grandi passi il debutto ufficiale di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley: il 6 e 7 dicembre sarà protagonista a Siderno, in provincia di Reggio Calabria dove, al Palazzetto dello Sport, andrà in scena la Coppa Italia. Un evento che rappresenta un momento fondamentale per il sitting volley, unendo atleti, appassionati e sostenitori in una celebrazione di talento, inclusione e competizione. Alla Coppa Italia 2025 partecipano le prime quattro squadre classificate nel campionato 2024-2025: Ortopedie I Santi Nola, Scuola di Pallavolo Fermana, Gas Sales Bluenergy Sitting Volley e Acqua San Bernardo Cuneo.

La Coppa Italia non è solo una competizione ma un’occasione per promuovere valori di inclusione e sportività oltre ad una grande opportunità per vedere in azione gli atleti di sitting volley che dimostreranno il loro impegno e la loro passione per questa disciplina. Gas Sales Bluenergy Sitting Volley è la squadra nata recentemente grazie alla collaborazione tra tre realtà sportive dell’Emilia-Romagna: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Giocoparma e Volley Club Cesena. Il roster di Gas Sales Bluenergy Sitting Volley che giocherà la Coppa Italia sarà composto da Simone Burzacchi, Mattia Canali, William Brasina, Gabriele Camisa, Massimo Zuleri, Giuseppe Lamontagna (capitano), Stefano Belfiore, Luigi Russo, Federico Comparoni, Davide Aielli Chiesa, Giovanni Monteverdi, Mady Kante, Giuseppe Siddiolo e Giovanni Marani. Lo staff tecnico è guidato dal primo allenatore Vincenzo Gagliardi e completato dalla dirigente Diletta Del Prete.