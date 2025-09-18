Bocchio, il 17enne che con le bocce mette tutti in fila

Chi ha detto che le bocce sono uno sport per soli pensionati? Chiunque sia il colpevole, può rimangiarsi tutto ammirando all’opera Lorenzo Bocchio, promettente talento piacentino in una delle discipline più vintage del panorama Coni. Diciassette anni, sorriso timido, ma tanta voglia di mettersi in gioco per il ragazzo tesserato nella squadra del Circolo Fontanella.

Da San Nicolò alla conquista dei campionati italiani Juniores di tiro di precisione a Campobasso, dove Bocchio ha chiuso al terzo posto in coppia con un altro giocatore giovane quanto di prospettiva: Alessandro Minoia della Canottieri Flora di Cremona, ex squadra anche di Bocchio.

Lorenzo non si è fermato dopo il secondo posto ai campionati italiani Under 18 di un anno fa e ha giocato anche in estate, conquistando il successo nella gara di Groppallo e il terzo posto al quarto memorial soci alla Farnesiana (insieme a Fabio Fiamberti), alle spalle dei campioni Flavio Costantini e Andrea Ghiretti de Il Cervo Parma e di Lodovico Boccaccia e Walter Ferrari della Valtrebbia.

Un tris di risultati che lo proietta al top nel movimento piacentino, in attesa degli esami invernali che metteranno a dura prova il suo percorso appena iniziato, di fronte ad avversari molto più esperti. Soddisfazioni piacentine che arrivano anche da altre gare fuori provincia: al Gp di Settembre Offanenghese, coppa del primo posto portata a casa da Andrea Carini, tesserato per la squadra di Carpaneto. Vittoria conquistata ai danni di Silvano Lorenzi (Bocciofila Verdellese) che ha chiuso secondo e Gian Luca Agosti (Campagnolese) terzo.