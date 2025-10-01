Bonelli e Cecchet conquistano il viaggio a Roma

Era il primo importante appuntamento della nuova stagione schermistica, un'occasione per provare a iniziare con il piede giusto l'annata in pedana. Un'ottima preparazione e marcia di avvicinamento hanno permesso al Circolo della scherma "Pettorelli" di farsi trovare pronto a San Lazzaro di Savena (Bologna), sede della prima prova di qualificazione regionale Assoluti. Il sodalizio biancorosso presieduto da Alessandro Bossalini ha brillato nei tornei di spada ottenendo due lasciapassare per la prima prova nazionale in programma a Roma dal 21 al 23 novembre. Alla gara nella capitale sono ammessi Tommaso Bonelli e Irene Cecchet, rispettivamente nono e settima nella classifica finale in terra bolognese. Insieme a loro, ci saranno Valentino Monaco e Andrea Bossalini (rispettivamente numero 1 e numero 2 del ranking italiano Cadetti), proprio per questo qualificati di diritto.Pass sfiorato per un soffio per Francesco Matteo Curatolo, quattordicesimo e primo degli esclusi attualmente, rimanendo in "pole position" nella lista d'attesa. Stop negli ottavi di finale e sedicesima piazza per Camilla Parenti, anche lei arrivata alle soglie della qualificazione.