Borgotrebbia, a Lecce in palio i playoff

Borgotrebbia, Lecce e Piazzano a quota 8 punti, Team Avino a 2. Questa la classifica del girone M del campionato di Serie A2 di tennis a una giornata dal termine, quella che si gioca oggi. In palio c'è sia l'accesso ai playoff per la promozione in A1 (a cui accede solo la prima), mentre la seconda è salva e le ultime due classificate si giocheranno la salvezza i playout.

Non è difficile capire come per i piacentini capitanati da Gianluca Beghi sia decisiva la trasferta che li vede impegnati dalle 10 sui campi in terra rossa pugliesi. Ma anche se arrivasse un successo, occorrerà attendere il risultato di Team Avino-Napoli, visto che in caso di parità a fare la differenza sarà il numero di match vinti. Al momento Borgotrebbia è a quota 18, Lecce a 17 e Piazzano a 16.

«Sono calcoli che faremo eventualmente alla fine - commenta Beghi - prima dobbiamo pensare a noi stessi, visto che i pugliesi sono un avversario molto difficile. Vedremo che formazione che schiereranno, in ogni caso noi siamo consapevoli delle nostre potenzialità e sappiamo che la nostra stagione è già assolutamente positiva».

I leccesi possono contare in rosa su due punte di diamante come Fabrizio Andaloro (attualmente 313 della classifica Atp) e il tedesco Sebastian Fanselow (in passato 273 Atp). I giocatori di Borgotrebbia che ieri sono atterrati in Puglia sono invece i due "vivai" Luca Galazzetti e Alessandro Sartori (assieme al giovane di riserva, Francesco Mazzoni), Lorenzo Frigerio e l’ungherese Gergely Madarasz. «Siamo reduci dal 6-0 su Team Avino - conclude Beghi - e ci siamo allenati molto bene in settimana: raggiungere i playoff per la Serie A1 sarebbe un traguardo storico per noi e per tutto il tennis piacentino, mai arrivato così in alto. Ma giocheremo con serenità, cercando di ripetere le ottime prestazioni delle scorse giornate».