Boxe Piacenza, ottime risposte dai baby-pugili e dalla “Gym“

Partecipazione in forma forzatamente ridotta quella dei ragazzi della Boxe Piacenza a Roseto degli Abruzzi ormai consueta sede delle finali di Coppa Italia e della rassegna nazionale giovanili a cui partecipano le migliori promesse della boxe italiana: Motivi di studio, infortuni ed impedimenti vari, hanno sensibilmente ridotto il numero dei partecipanti piacentini alcuni dei quali hanno sofferto una comprensibile emozione che ne ha limitato le prestazioni. Accompagnati dai maestri Nicola Campanini ed Ilaria Tosca nella categoria cuccioli Silvia Mazzone, con solo 2 mesi di preparazione, raggiungeva un buon livello che le consentiva di superare, con discreta abilità le prove di funicella, percorso coordinativo e prova di sacco oscillante meritando un buon 16° posto. Nella coppia cangurini Xeka Klevy-Chiara Mazzone otteneva un buon 14° posto grazie ad una brillante ed impeccabile esibizione della ragazza (Chiara) purtroppo penalizzata da incertezze ed errori (per lui piuttosto insoliti) del compagno che, probabilmente, ha patito l’emozione. La coppia piacentina finita dietro a quella bolognese e parmense solitamente alle loro spalle. In una partecipazione di oltre un centinaio di giovani aspiranti pugili la Boxe Piacenza si è piazzata al 13° posto nella classifica generale per società con qualche rimpianto ma anche con tanta soddisfazione ed orgoglio per i riconoscimenti ottenuti dai tecnici federali.

Gym Boxe

Ai campionati italiani di Gym Boxe disputati a Cattolica i pugili della Boxe Piacenza Francesco Minuti e Matteo Girandola hanno ottenuto due splendidi bronzi mentre William Mazzocchi veniva fermato nei quarti da un verdetto davvero inspiegabile in quanto il peso welter piacentino si era aggiudicato piuttosto nettamente due riprese (su 3). Ricordiamo che nella Gym Boxe i colpi sono permessi in touch e non a contatto pieno e nella palestra piacentina, sotto la guida dei maestri Nicola Campanini ed Ilaria Tosca, i praticanti sono davvero tanti e di qualità come testimoniano i due bronzi italiani conquistati. Il primo dei due bronzi l’ha conquistato il geometra supermassimo Francesco Minuti che avrebbe senz’altro meritato un verdetto migliore in semifinale anche se, in questo tipo di boxe, non è sempre facile individuare i più meritevoli e molto spesso sono il prestigio dei comitati ad influenzare i verdetti, come accaduto per la sconfitta del peso medio senior Matteo Girandola tecnicamente pregevole e sempre padrone della situazione dimostrando una netta superiorità nei confronti dell’avversario. Amarezza per i verdetti a parte, la trasferta a Cattolica è stata quanto mai gratificante per la società e di grande soddisfazione per i partecipanti.