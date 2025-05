Brillano i piccoli pugili della Boxe Piacenza

Sabato pomeriggio una invasione di mini-pugili ha affollato il centro sportivo di via di Vittorio in occasione della tappa piacentina del Criterium giovanile di pugilato. La Boxe Piacenza (prima in regione nel settore giovanile per il quarto anno consecutivo), con la fattiva collaborazione del centro sportivo Activa, ha schierato i suoi aspiranti pugili in tutte le categorie presenti alla gara.

La tappa piacentina è stata la seconda dei tre appuntamenti in programma e i mini atleti provenienti da Parma, Bologna e Guastalla hanno dato vita ad esibizioni, che anche sotto l’ aspetto tecnico sono risultate in alcuni casi di valore eccellente.

La Boxe Piacenza del tecnico Campanini Nicola, affiancato da Renato Vigevani e dal presidente Antonio Orsi, ha gestito le gare al meglio riuscendo anche a completare la giornata con una seduta di boxe a vuoto a suggello di un vero e proprio tour de force pugilistico. Scendendo nel dettaglio tecnico per la categoria Cuccioli (5/6 anni) Silvia Mazzone si è cimentata nelle prove che riguardavano corda, sacco oscillante e percorso coordinativo; la categoria Cangurini (7/8 anni) ha visto in cima alla classifica la coppia biancorosso Klevy Xeka e Chiara Mazzone; ottima la prestazione della categoria Canguri (9/10 anni) in gara con Omar Radid e Enver Istrate, Chloe Cremona in coppia con un atleta di Parma ha evidenziato una buona prestazione soprattutto di temperamento.

La categoria Allievi (11/12 anni) ha registrato la partecipazione più numerosa e il sodalizio biancorosso ha presentato le coppie Matteo Adimi e Riccardo Orlandi, quest'ultimo gareggiando anche con Adriana Maliqati, ottima la prestazione anche di Gabriel Boldisor e Daniel Oyebade, a seguire Achille Campus e Noel Xeka, Sofia Sivelli e Adrian Maliqati (jolly), Lukas Paredes in coppia con un atleta della Boxe Parma, hanno tutti dimostrato di poter far bene in futuro se mai decideranno di passare al pugilato agonistico.

Presenti anche i nuovissimi arrivati Jubani Joan (Allievo) e Lorenzo Alves Lopes (Cangurino) che hanno partecipato se pur fuori gara.

L’ultima tappa che si terrà a Bologna il 24 maggio decreterà i campioni regionali delle varie categorie e il sodalizio biancorosso si presenterà con fondate ambizioni.