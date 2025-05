Broudi, Betti e Castaldo: tridente d'oro per la Salus

Tre vittorie con annesso riconoscimento personale per Mounib Broudi, ma soprattutto grande spettacolo per gli appassionati di pugilato. Non si sono certo annoiati i tanti spettatori presenti all'evento intitolato “Boxe in piazza”, riunione pugilistica organizzata dalla Salus et Virtus Boxe di Piacenza a Orio Litta (LO). Seconda edizione per questa serie di incontri al di là del Po servita al sodalizio piacentino per mettere in mostra i propri migliori talenti in piazza dei Benedettini grazie al patrocinio del Comune di Orio Litta e in collaborazione con la Pro Loco Oriese e alla famiglia del pugile salussino Nicola Bolis, originario della zona.

Dodici in tutto i combattimenti, la maggior parte dei quali ha visto sul ring i ragazzi allenati dal maestro Roberto Alberti. La copertina questa volta se la prende tutta il categoria Elite 55 kg Mounib Broudi, che non solo ha vinto battendo Fabrizio Constantin Hringa (Boxe Fitness Barge), ma ha convinto talmente tanto i giudici da meritarsi il riconoscimento di miglior pugile della serata.

Gli altri due successi targati Salus sono arrivati da Morel Betti, che nella Elite 75 kg ha sconfitto Luca Cantasale (Accademia Boxe Cremona), e da Domenico Castaldo che nella Elite 60 kg ha avuto la meglio su Fausto Cornelli (Imperium Team Boxe). Finiti alla pari invece i match di Abdoulahat Fall contro Andrea Groppelli (Boxe Team Ruzze) nella Elite 70 e di Ginevra Vilela Arboleda contro Nicole Vantadori (Boxe Team Ruzze) nella Allievi 50. Infine, sconfitti con onore nella Elite 75 Artur Sagaidac da Matteo Sciaboni (Reggiana Boxe Gino Bondavalli), Mendia Tinoco da Alessandro Robolini (Boxe Team Ruzze), Juxhin Hitaj da Douglas Santos Do Nascimento (Boxe Fitness Barge) e Gerald Hitaj da Francesco Busi (Boxe Team Ruzze).