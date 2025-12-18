Burgazzoli è mister 200 gol: «Samurai, siamo da Promozione»
Importante traguardo dal cannoniere classe 93, fresco di vittoria della Coppa Emilia
Paolo Borella
|15 minuti fa
Matteo Burgazzoli -- Foto Cavalli
Da poco più di un anno, Matteo Burgazzoli esulta incrociando le mani davanti al viso dopo ogni gol segnato. Lo ha fatto anche nella finale di Coppa Emilia Provinciale di Seconda categoria, vinta 2-0 sul Bobbio Perino sabato scorso. «Esultanza alla Gyökeres? No, la mia è la maschera del Samurai». Nessun tributo a Bane, il "villain” di Batman, come per l'attaccante svedese dell'Arsenal («anche lui si troverebbe bene qui», scherza "Bubi”), solo tanta riconoscenza per la sua nuova casa: «La società ci fa sentire ad un altro livello. Il gruppo dei giocatori è tanta roba, siamo una squadra da Promozione». Dall'alto dei 200 gol in carriera (traguardo tagliato contro la Turris), Burgazzoli è una sentenza. I suoi numeri: 15 gol stagionali, 23 in poco più di 12 mesi ai Samurai, circa 180 tra Eccellenza e Promozione. «Se mi manca giocare a livello più alto? Un po' sì , soprattutto per ritmo e adrenalina. Le offerte per tornare lì ci sono state, ma sono molto sereno qui, con un gruppo di amici che si diverte». Leggi l'articolo completo