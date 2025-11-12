Calbini all'ultimo tiro manda in visibilio l'Assigeco

Una prova da dieci e lode vale una vittoria prestigiosa nel turno infrasettimanale di Serie B Nazionale per l'Assigeco, che al Palabanca sotto gli occhi del leggendario Mario Boni la spunta 85-84 contro la quotata Fabo Herons Montecatini, agguantandola in classifica. Due vittorie in quattro giorni per coach Simone Lottici, che può gioire per due punti pesanti ma anche e soprattutto una prestazione tutta cuore e grinta di Piacenza. Bella circolazione di palla, coraggio nel buttarsi in area anche contro corpi importanti, 13 triple infilate e una difesa aggressiva. Inoltre, anche la capacità di soffrire (oltre che a rimbalzo, 26 a 45) quando i toscani si sono rifatti sotto, portandosi avanti allo scadere. A risolverla, l'mvp Lorenzo Calbini, con il pesarese autore di 24 punti e del canestro del sorpasso, agli sgoccioli, quando la beffa sembrava confezionata. Ottimo anche l'apporto di Dalton Pepper, autore di 18 punti.

Ferraro Calbini Poggi Pepper Coach Lottici Poggi Pepper Valesin Mario Boni

Il tabellino

ASSIGECO PIACENZA-FABO HERONS MONTECATINI 85-84 (23-22, 51-42, 73-68)

ASSIGECO: Kuot 2, Calbini 24, Mazzucchelli 13, Ferraro 3, Pepper 18, Valesin 9, Criconia 8, Poggi 8, Fiorillo. N.e.: Cattivelli, Sarmiento, Reginelli. All.: Lottici.

FABO HERONS MONTECATINI: Rossi 8, Aukstikalnis 13, Mastrangelo 21, Chinellato 7, Giombini 24, Vicente, Natali 5, Ricci, Kamate 4, Dell'Uomo 2. N.e.: Antonelli. All.: Barsotti.

ARBITRI: Terranova, Giordano, D'Errico.