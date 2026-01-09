Calcio, pronto il corso per nuovi fischietti
Ultimi giorni per iscriversi, anche crediti formativi scolastici a chi diventa arbitro
|3 ore fa
“Fischia l’inizio di una grande sfida perché in campo tutti i giocatori sono importanti, ma soltanto una persona è indispensabile”. È lo slogan adottato dall’Aia per pubblicizzare il via del nuovo corso per arbitri di calcio.
Ultimissime ore per potersi iscrivere al primo dei due appuntamenti annuali organizzati dall’Associazione Italiana Arbitri di Piacenza e che ovviamente rappresentano linfa vitale per proseguire nella direzione di centinaia di gare, comprese quelle del settore giovanile, sotto l’egida della Figc.
Si tratta di quindici lezioni alle quali possono accedere ragazze e ragazzi (anche tesserati Figc) dai 14 ai 40 anni. Il corso è completamente gratuito e, al termine del percorso formativo, i nuovi arbitri avranno diritto a crediti formativi scolastici oltre alla divisa ufficiale, al rimborso spese per ogni gara diretta e all’ingresso gratuito in ogni stadio italiano.
Per prendere contatti con la realtà del presidente Domenico Gresia è sufficiente scrivere a [email protected] oppure contattare il 3348576692.
