Calcio, Seconda categoria: primo match ball per la Pianellese

l Venti giorni di pausa avranno ribaltato le gerarchie di 24 partite di campionato? A chiederselo, sono soprattutto Pianellese e San Lazzaro, duellanti per il trono della Seconda categoria. Quattro punti dividono la squadra di Soressi (58) da quella di Biolchi (54), a due giornate dalla fine. Per i ragazzi della Val Tidone, basterebbe una vittoria domenica, in casa contro il San Giuseppe, per sigillare il discorso, altrimenti seconda possibilità il 4 maggio sul campo del San Polo. I rivali cittadini sfidano prima il Rottofreno a domicilio e poi ospitano il San Corrado, con la speranza di riaprire i conti.

Tutta Pianello chiede le ultime magie al trequartista di origini marocchine Hamza El Hamel, 32 anni: «Non sono al meglio per un infortunio alla caviglia, ma ho insistito per rientrare subito perché domenica voglio dare il mio contributo, anche dalla panchina. Manca l’ultimo passo, il più difficile, però siamo molto fiduciosi. Il San Giuseppe deve ancora salvarsi, sarà come una finale». La Pianellese ha controllato il campionato dall’inizio alla fine: appena due sconfitte (alla seconda giornata col Bettola e poi lo sgambetto di fine marzo proprio dal San Lazzaro), miglior attacco (55 gol segnati) e difesa (appena 16 subiti). «Abbiamo gestito la pressione molto bene – continua El Hamel, 12 gol e almeno altrettanti assist – il gruppo ha mantenuto un forte equilibrio mentale e mister Soressi ci ha obbligato a restare sempre concentrati. Anche perché il livello tecnico della Seconda potrà essersi abbassato, ma nessuno regala niente, figuriamoci ad una squadra costruita per vincere. E anche in caso di Prima, non faremo un campionato anonimo, ma punteremo in alto».