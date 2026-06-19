Agazzanese, c'è ancora speranza: possibile iscrizione all'Eccellenza
La famiglia Groppalli potrebbe passare il testimone a una cordata con basi cremasche
Redazione Online
|45 minuti fa
Anche l'Agazzanese, potrebbe presentarsi al via del prossimo campionato d'Eccellenza.
Evidentemente con tutt'altro organigramma, staff tecnico e rosa di giocatori rivoltata come un calzino rispetto alla trascorsa stagione, ma mantenendo inalterati i suoi connotati, tra denominazione, colori sociali ed il teatro delle gare ufficiali interne, ossia il “Baldini” di Agazzano.
Non c'è ancora niente di ufficiale, ma pare imminente il passaggio delle quote della Srl che governa il club, di proprietà di Luciano e Riccardo Groppalli, nelle mani di un non ancora identificato gruppo capitanato da un commercialista cremasco seriamente intenzionato a prolungare la storia del club granata.
Il servizio su Libertà in edicola
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