Biancorosse a un passo dalla Serie C

Manca solo la matematica al Piacenza femminile per festeggiare la promozione in Serie C, salto di categoria che sarebbe meritatissimo per quanto fatto vedere in tutta la stagione. Anche nella quarta giornata di poule scudetto di Eccellenza le ragazze di mister Totò Rizzo hanno “piallato” le malcapitate avversarie di turno, un 4-0 casalingo rifilato a un Modena che ha fatto quello che ha potuto di fronte a un undici piacentino che viaggia a ritmi superiori. Per quasi un tempo si gioca al gatto con il topo, poi la rete sblocca-partita di bomber Martani nel recupero è il preludio al trionfo. Nella ripresa si aggiungono Mainardi, Piovani e Capelloni alla festa del gol che fa felice il popolo biancorosso.

Purtroppo, però, per celebrare ufficialmente bisogna ancora aspettare: la Sammartinese vince 1-0 in casa dell’Imolese e si conferma seconda a 35 punti, a -6 dal Piacenza. E domenica prossima si giocherà proprio lo scontro diretto, con le ragazze di Rizzo a cui manca solo un punto a due giornate dal termine della poule scudetto per raggiungere la Serie C.

Il tabellino

Piacenza-Modena 4-0

Piacenza: Orlando, Grazio (44’ st Di Fresco), Garbazza, Pedrini, Mainardi (37’ st Fulgoni), Dauria (26’ st Tramelli M.), Cervini (12’ st Capelloni), Piovani, Martani (39’ st Nappo), Baffi, Amorim. A disposizione: Galmuzzi, Pagani A., Pagani F., Bottini. All.: Rizzo.

Modena: Forti, Bertacchini, Cavandoli, Dotto (37’ st Preti), Ferrari (29’ st Ferraro), Gandolfi, Hamouda (20’ st Tognolini), Manfredi, Monzani (33’ st Nicolini), Occhilupo (26’ st Zappaterra), Pellegrino. A disposizione: Bergamini, Annigoni, Biagioni. All.: Muzzioli.

Arbitro: Mbaye (Piacenza).

Reti: 46’ pt Martani (P), 19’ st Mainardi (P), 40’ st Piovani (P), 44’ st Capelloni (P).