Bomber Gabbiani torna al gol: doppietta con il suo Livorno

Dopo un lungo periodo di digiuno, è tornato al gol Giacomo Gabbiani. Il 20enne di Niviano, che in questa stagione milita nel Livorno, oggi, sabato 26 settembre, ha messo a segno una doppietta nel corso del match vinto dagli amaranto al Picci contro la Pianese per 3-2. Si trattava di un match valido per il settimo turno del girone B di Serie C. Gabbiani ha messo a segno il primo gol con un bel colpo di testa e ha firmato il raddoppio con un bel movimento in profondità, chiuso con un pregevole pallonetto sul portiere in uscita. Terza rete nel finale di Bacciardi.