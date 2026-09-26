Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Bomber Gabbiani torna al gol: doppietta con il suo Livorno

In Serie C, esulta il centravanti di Niviano che rompe il ghiaccio nel match con la Pianese

Redazione Online
|3 ore fa
Bomber Gabbiani torna al gol: doppietta con il suo Livorno
1 MIN DI LETTURA
Dopo un lungo periodo di digiuno, è tornato al gol Giacomo Gabbiani. Il 20enne di Niviano, che in questa stagione milita nel Livorno, oggi, sabato 26 settembre, ha messo a segno una doppietta nel corso del match vinto dagli amaranto al Picci contro la Pianese per 3-2. Si trattava di un match valido per il settimo turno del girone B di Serie C. Gabbiani ha messo a segno il primo gol con un bel colpo di testa e ha firmato il raddoppio con un bel movimento in profondità, chiuso con un pregevole pallonetto sul portiere in uscita. Terza rete nel finale di Bacciardi.

Gli articoli più letti della settimana