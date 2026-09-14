Calistri e Rastelli stasera a Zona Calcio

Siamo solo all'inizio, ma i campionati delle squadre piacentine si annunciano già come ricchi di gol e di interesse. In Serie D, il Piacenza ha subito la prima sconfitta stagionale contro la Virtus Verona ed è già quasi con le spalle al muro in un girone in cui, oltre alla corazzata Chievo, brilla il Nibbiano&Valtidone, primo a punteggio pieno dopo la vittoria di misura nel derby contro un gagliardo Fiorenzuola. Se ne parlerà in apertura di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. Ospiti il direttore sportivo del Piacenza Leonardo Calistri e l'allenatore del Nibbiano Luca Rastelli.

Non meno interessanti i campionati di Eccellenza (con una splendida Bobbiese) e Promozione (bene Lugagnanese e Carpaneto Chero), che stanno confermando l'alto livello raggiunto da nostro movimento.



Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail (

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it. Come sempre, raffica di gol anche dai campionati di Prima, Seconda e Terza categoria, che hanno giocato la prima giornata, regalando risultati a sorpresa che saranno esaminati dagli ospiti presenti in studio.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.