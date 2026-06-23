Cella e Macchetti subentrano a Groppalli e Agazzanese verso l'iscrizione
Oggi l'incontro che dovrebbe garantire la prosecuzione dell'attività in Eccellenza della società granata
Marco Villaggi
|2 ore fa
A destra, Christian Cella
Oggi si conoscerà con tutta probabilità il futuro dell’Agazzanese: la società granata sembra anadre verso l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza grazie all’accordo di cui si discuterà oggi, ma che sembra ormai raggiunto tra il presidente uscente Riccardo Groppalli e il futuro numero uno, Christian Cella, attualmente presidente della Libertas. Sarà Andrea Macchetti il futuro tecnico della squadra. Sfuma così l’annunciata fusione tra la Libertas e i Samurai che proseguirà l’attività in Prima Categoria, senza cambi di denominazione. Tutti i dettagli su Libertà in edicola