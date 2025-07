D'Agostino e il Piacenza sono più vicini. Per ora

In casa Piacenza, in attesa dell'ufficializzazione del centravanti Michele Trombetta che dovrebbe seguire all'annuncio di ieri del centrocampista Tommaso Potzuli, è la vicenda D'Agostino a tenere banco. Il fantasista genovese, dopo alcune offerte assai vantaggiose, sembra aver comunque comunicato alla società l'intenzione di restare alla corte di mister Arnaldo Franzini in vista della prossima stagione di Serie D. Tutto ancora in evoluzione ovviamente, ma al momento il "borsino" legato alla permanenza o meno dell'ex Taranto torna ad essere più favorevole.