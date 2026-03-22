A Lugagnano l'ennesimo scontro al vertice di Prima Categoria

Cinque squadre in due punti con tre capolista e due inseguitrici a –1. Sei giornate al termine di un campionato dalle mille emozioni e dai continui colpi di scena che oggi fa registrare l’ennesimo scontro diretto in vetta. La Lugagnanese riceve il San Lazzaro per un match tra prime della classe che promette spettacolo. Lo Sporting Fiorenzuola, altra battistrada, sogna l’allungo con un successo sul campo del temibile Junior Drago, così come sperano di tornare in vetta Borgonovese, impegnata a Castellarquato, e Ziano che ospita la Fontanellatese.

Nel girone B di Seconda, da segnalare il derby tra Cadeo e Corte Calcio. In Terza, dopo il clamoroso successo del Riverniviano sul Santantonio, la Travese ha la chance, in caso di successo sul fanalino di coda Pontolliese Under 21, di agganciare proprio l’ex capolista di mister Piccoli. Nel girone B di Terza Categoria, il Vigolo può allungare ulteriormente: dopo il pari del Gropparello con l’Omi terza forza del torneo, la squadra di Quagliaroli non dovrebbe incontrare problemi a Gerbido e piazzare lo scatto decisivo per la Promozione.



PRIMA CATEGORIA

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SECONDA CATEGORIA GIRONE A

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SECONDA CATEGORIA GIRONE B

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TERZA CATEGORIA GIRONE A

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TERZA CATEGORIA GIRONE B

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