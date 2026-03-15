Anxhela, precipitata cercando di risalire in casa

via Beverora. Alcuni elementi raccolti dai carabinieri nel caso della morte di Anxhela Byku inducono a pensare ad un tragico incidente. La ragazza, rimasta chiusa fuori casa, avrebbe tentato di rientrare da una finestra del suo appartamento al secondo piano perdendo l’equilibrio durante la salita e precipitando. La giovane era stata trovata nella tarda mattinata di martedì scorso nel cortile interno dell’edificio dove abitava in

La giovane sarebbe precipitata per circa otto metri. Secondo quanto ricostruito, al momento dell’incidente la ragazza era in casa e stava cucinando, come dimostrerebbe una pentola trovata ancora sul fuoco. Ad un certo momento la sua attenzione sarebbe stata attirata dal suono del campanello e Anxhela sarebbe uscita dall’appartamento senza però portare con sé le chiavi, rimanendo dunque chiusa all’esterno.