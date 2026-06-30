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Addio a Castellani, highlander del calcio piacentino

Vanta il record di presenze a livello dilettantistico: 793

Michele Rancati
Michele Rancati
|2 ore fa
Daniele Castellani
Daniele Castellani
1 MIN DI LETTURA
Il calcio piacentino perde il suo highlander. A soli 65 anni Daniele Castellani si è arreso al male che lo aveva colpito qualche mese fa, lasciando un vuoto umano e sportivo in tutti coloro che lo avevano conosciuto, generalmente su un campo da pallone, ma anche nella sua amata Fossadello.
Castellani, difensore roccioso fino a 48 anni e poi allenatore preparato (soprattutto di settore giovanile, ultima tappa il Fanfulla), vanta il record di presenze nel calcio dilettantistico piacentino: 793, spalmate dal 1978 al 2009. Spes, Cadeo, Vigolo, Nibbiano, Pro Piacenza, San Lazzaro, Arsenal, Gerbido, Folgore, Fulgor Fiorenzuola, il primo Gotico e infine a Polignano le tappe di una carriera sviluppata tra Prima, Seconda e Terza categoria, con pochi gol e tanta passione. Tra i successi, amava ricordare la vittoria di un campionato italiano Amatori Over 35 con la Trs nel 1999.

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