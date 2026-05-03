Bobbiese, manca l'ultimo passo

In Eccellenza occhi soprattutto puntati sul “Candia-Lucio Bianchi”, dove alla Bobbiese di Bongiorni basta anche il pari nel derby con la tranquilla Agazzanese per garantirsi la permanenza in Eccellenza senza passare dai playout; la matematica non è una opinione e a quota 35 sarebbe salva anche da quint’ultima. Festa grande, nel contempo, a Nibbiano, dove la squadra di Rastelli chiosa contro lo Zola, mentre Fiorenzuola e Pontenurese vedranno di avvicinarsi al meglio ai playoff vincendo con Salso e Arcetana.

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