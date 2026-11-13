Di Donna lascia la panchina della Real Moretti
Prima categoria - L'allenatore si è dimesso, in panchina il vice Andrea De Maio
Corrado Todeschi
|2 ore fa
Marcello Di Donna
Marcello Di Donna non è più l'allenatore della Real Moretti. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni che, stando a quanto comunicato, sono strettamente correlate a motivi personali.
La Real Moretti, seconda della classe in Prima Categoria, affronterà la sfida di domenica prossima in casa dell'Alsenese con Andrea De Maio, vice di Di Donna, in panchina.
La Real Moretti, seconda della classe in Prima Categoria, affronterà la sfida di domenica prossima in casa dell'Alsenese con Andrea De Maio, vice di Di Donna, in panchina.