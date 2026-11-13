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Di Donna lascia la panchina della Real Moretti

Prima categoria - L'allenatore si è dimesso, in panchina il vice Andrea De Maio

Corrado Todeschi
|2 ore fa
Marcello Di Donna
Marcello Di Donna
1 MIN DI LETTURA
Marcello Di Donna non è più l'allenatore della Real Moretti. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni che, stando a quanto comunicato, sono strettamente correlate a motivi personali.
La Real Moretti, seconda della classe in Prima Categoria, affronterà la sfida di domenica prossima in casa dell'Alsenese con Andrea De Maio, vice di Di Donna, in panchina.

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