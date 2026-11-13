Di Donna lascia la panchina della Real Moretti

Marcello Di Donna non è più l'allenatore della Real Moretti. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni che, stando a quanto comunicato, sono strettamente correlate a motivi personali.

La Real Moretti, seconda della classe in Prima Categoria, affronterà la sfida di domenica prossima in casa dell'Alsenese con Andrea De Maio, vice di Di Donna, in panchina.