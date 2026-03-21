Fiorenzuola per rinascere e super scontro in Terza

Tempo di tornare al successo per il Fiorenzuola di mister Nicolò Araldi, che dopo tre battute a vuoto di fila non può e non deve fallire la missione-riscatto al cospetto della Fidentina Borgo San Donnino, ospite alle 14.30 al “Pavesi” nell’odierno anticipo della 29ª giornata d’Eccellenza.

Sfumata la speranza di restare in corsa per il titolo sino all’ultimo, bomber Antenucci e compagni sono chiamati rilanciare le proprie quotazioni al sempre importante tavolo dei playoff, non solo consolidando l’attuale terzo posto, ma provando pure a riconquistare la piazza d’onore con un bel filotto nelle sei tappe che mancano al traguardo della regular season, tra cui il confronto diretto, pur in campo avverso, con la Vianese, ora a + 4. Compito tutt’altro che semplice, vero, ma che il team rossonero dei giorni migliori ha nelle proprie corde.

Sul sintetico del “Levoni” l’altro piatto forte del giorno, ossia la sfida al vertice del girone A di Terza tra la capolista Santantonio (41) e la damigella RiverNiviano (40). Nello stesso raggruppamento il San Corrado (31) affronta sul proprio campo il Life in Sport (15).

Nel girone B sfida a Pontenure, tra la locale Omi Academy dell’ex De Micheli (37) ed il Gropparello di Bricchi (39 ma con una gara da recuperare).

Nel girone A di Seconda interessante sfida a San Polo tra la locale quinta forza di Leccacorvi (34) e la Virtus di Scaglia, terza della classe a quota 45.

Nel B la capolista Calerno a domicilio del San Polo parmense.

ECCELLENZA

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SECONDA CATEGORIA GIRONE A

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SECONDA CATEGORIA GIRONE B

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TERZA CATEGORIA GIRONE A

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TERZA CATEGORIA GIRONE B

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