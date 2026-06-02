Gotico Dream Team: in arrivo anche Farina

Sta assumendo le sembianze di un dream-team il Gotico Garibaldina del confermato mister Cristian Achilli, che non pago degli innesti di Jakimovski e Fogliazza (ex Nibbiano), Mastrototaro e Barba (ex Agazzanese) e Castellana (e Pontenurese) ha pure definito l’accordo col trequartista o attaccante esterno Bilal Farina (04), anch’esso reduce da diverse stagioni vissute da buon protagonista in Eccellenza, con la maglia dell’Agazzanese.

Tra i partenti dal club del presidente Filippo Lusignani l’esperto attaccante Stefano Cossetti (91) pare promesso sposo alla Borgonovese, mentre sul più giovane puntero Francesco Tosca (05) è forte l’interesse di Lugagnanese e CarpaChero. La CastFontana ufficializzerà a breve l’investitura di Roberto Alberici, già collaboratore del dimissionario Gallerati, nella carica di direttore sportivo, mentre, nel medesimo ruolo, salite le quotazioni di Mattia Marzani (ex Bobbiese) quale erede di Denis Fassa alla Pontenurese.