Il 12 dicembre le finali delle Coppe

La Figc di Piacenza ha ufficializzato campo, data e orari delle due finali delle Coppe provinciali. Entrambe si disputeranno sabato 12 dicembre sul campo sintetico Puppo B di via Anguissola. Aprirà il programma la Terza categoria: Alseno Calcio e Pro Villanova si affronteranno alle 14.30. Per quanto riguarda la Seconda categoria, Pontolliese-San Polo scenderanno in campo alle 17. In entrambi i casi, subito i calci di rigore in caso di parità al 90’. Le vincenti accederanno poi alla fase regionale. La Figc ha ringraziato la società Spes Borgotrebbia per la disponibilità a concedere l’impianto.