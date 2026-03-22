Il Nibbiano sul "luogo del delitto". Super derby al Puppo

Un’Agazzanese decimata dagli infortuni attende il Nibbiano&Valtidone nel super classico dell’Eccellenza. Sul campo che, nella scorsa stagione, costò l’avvio del disastroso finale di campionato e che costò la Serie D, i ragazzi di Rastelli tornano da un vantaggio di ben nove punti a sei giornate dal termine del torneo. Pronostico che pende ovviamente dalla parte di Grasso e compagni che però non potranno contare sulla tecnica di Lancelloti, out per infortunio. La Bobbiese invece riceve il Terre di Castelli: i ragazzi di Bongiorni puntano a prolungare l’ottimo momento e a riemergere dalla zona playout. Ad aiutare i neroverdi, potrebbe essere la Pontenurese che, reduce da 3 ko di fila, punta a riprendere la marcia playoff sul campo della Campagnola che affianca proprio la Bobbiese a quota 27 punti.

In Promozione, riflettori puntati sul duello scudetto tra Gotico e Castellana: la squadra di Achilli, a +1, è di scena sul campo del Carignano, mentre la Castellana Fontana viaggia alla volta di Bibbiano. Impegni sulla carta agevoli per una corsa a due che potrebbe proseguire fino all’ultima giornata. Punti pesantissimi in palio al Puppo dove la Spes Borgotrebbia riceve il Carpaneto Chero in serie utile da nove giornate. Una gara che potrebbe indirizzare pesantemente i destini delle due formazioni che puntano alla permanenza in categoria.



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