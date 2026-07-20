La famiglia Fermi a Zona Calcio Estate

Saranno Lorenzo “Ecio” e Tommaso Fermi i protagonisti della puntata di questa sera di Zona Calcio Estate.

Ospiti di Michele Rancati alla piscina di Vigolzone parleranno di tanti argomenti, dal Piacenza al Podenzano, passando per il confronto padre-figlio anche legato al calcio.

Ovviamente non mancheranno gli ultimi aggiornamenti, non solo di mercato, delle squadre piacentine.

Nella seconda parte, parola ad Andrea Frovi, che con la Total Sport di cui è presidente gestisce proprio l'impianto sportivo di Vigolzone.

Appuntamento alle 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito www.liberta.it.