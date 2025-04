La Spes Borgotrebbia tenta l'impresa a Campogalliano

E' il gran giorno per la Spes Borgotrebbia che oggi, domenica 13 aprile, alle 15.30, sfiderà il Medolla nella finale "secca" di coppa Emilia. Sul neutro di Campogalliano, i ragazzi di Favalesi sono attesi da una vera impresa visto che i rivali sono i vincitori del loro girone di Prima Categoria (Girone D). In caso di vittoria, automatico il passaggio in Promozione per la prossima stagione, ma per i piacentini il salto di categoria dovrebbe già essere certo, proprio alla luce del successo in campionato dei modenesi.

Tutti fermi invece i campionati dall'Eccellenza alla Seconda Categoria per la concomitanza con il torneo delle Regioni che andrà in scena in Sicilia e che vede coinvolti giovani calciatori piacentini. In campo solo la Terza Categoria che manderà in scena la quart'ultima giornata, con il duello tra Polisportiva Samurai-Podenzanese che anche oggi sarà il piatto forte del torneo. Queste le gare in calendario:

27° Giornata

Turris-Folgore 2-3

Alseno-Bivio Volante

Atletico Pontolliese-San Filippo Neri

Corte Calcio-Travese

Gerbidosipa-Vernasca

Gropparello-Polisportiva Samurai

Omi Academy-Podenzanesse

San Rocco-Primogenita