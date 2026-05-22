Nibbiano. occhi su Ciccone

Sistemata la questione-impianto, con il Curtoni di Borgonovo promosso dalla Figc nel sopralluogo di ieri, il Nibbiano&Valtidone si concentra ora sull’allestimento dell’organico chiamato alla prima storica avventura in Serie D. Dopo la già annunciata conferma del difensore centrale, Raffaele Alcibiade (90) il direttore sportivo, Fabrizio Bonfoco ha definito pure il rinnovo dell’accordo con bomber Domenico Grasso, poi con l’altro attaccante Tommaso Spaviero (99), il centrocampista Giacomo Rossi (99) e l’eclettico difensore Filippo Boccenti (03).

Nella lista dei sicuri partenti da annotare per il momento il centrocampista Lorenzo Ranelli (96) ed i tre giovani Luca Daprati (05), Samuele Iasoni (06) e Diego Binelli (05). Sull’esperto portiere Marco Serena (87) è forte, tra le altre, l’interesse della Spes, mentre il forte centrale Marco Fogliazza (91) potrebbe accasarsi alla Pontenurese. Capitan Daniel Jakimovski (87) sta invece riflettendo sul da farsi; il club gli ha offerto un posto nello staff tecnico-dirigenziale, ma l’eterno centrocampista è tentato dall’idea di posticipare l’addio al calcio giocato, allettato da diverse offerte. Vedremo.

Quanto alle voci relative al mercato in entrata, da tenere in considerazione quella relativa al forte centrocampista mancino, Nicola Ciccone (classe 96), scuola Sampdoria, tra i recenti protagonisti della promozione in Serie C del Vado, nonché ex Pro Palazzolo, Prato, Sant’Angelo, Cerignola e ancora Legnago, Francavilla, Pergolettese, Catanzaro, Gubbio, Messina e Cremonese.

Il direttore biancazzurro sta inoltre battendo più piste alla ricerca degli under ad hoc per la categoria.