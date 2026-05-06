Ostacolo Siepelunga Bellaria per il Bobbio Perino

Ci sono i bolognesi del Siepelunga Bellaria tra il Bobbio 2012 Perino e la promozione in Prima categoria.

I piacentini, vincitori del playoff del girone A di Seconda categoria della nostra provincia (stravinto dalla Polisportiva Samurai), giocheranno l'ultimo spareggio regionale domenica alle 16.30 sul campo comunale di Colorno. In caso di vittoria, il salto in Prima categoria sarà assicurato. Una vera e propria finale (se ne giocheranno sette in tutta la regione), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore.

Il Siepelunga Bellaria era arrivato quarto nel girone I (provincia di Bologna), con 41 punti in 26 giornate (52 reti fatte e 40 subite, capocannoniere Brais Vazquez Iglesias con 13 gol). Poi la vittoria del playoff e l'approdo allo spareggio regionale.