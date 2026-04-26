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Promozione e Prima, che volata!

I risultati in tempo reale

Marco Villaggi
|3 ore fa
gotico una delle due traverse
gotico una delle due traverse
1 MIN DI LETTURA
Penultimo atto della regular season nei campionati dilettantistici regionali, con lotta tuttora apertissima per il titolo in Promozione e Prima categoria.
Non in Eccellenza, dove lo scudetto è già da tempo cucito sulle maglie del Nibbiano&Valtidone ora a caccia del record di punti e tutt'altro che disposto a fare unicamente passerella nell'atteso derby di Pontenure, di fronte alla matricola terribile di mister Rizzelli, già certa dei playoff.
Nel contempo il Fiorenzuola di Araldi vedrà di consolidare il secondo posto sul campo del pericolante Rolo, magari favorendo le concrete chances di salvezza diretta della Bobbiese, chiamata a farla da corsara a domicilio del Corticella. E anche se il futuro societario è incerto, l'Agazzanese di mister Piccinini mira prendersi un altro illustre scalpo contro l'ospite Vianese.
Nella corsa al titolo di Promozione solo sulla carta turno favorevole alla Castellana Fontana, di scena a San Secondo, mentre il Gotico ospita la quotata Langhiranese; per la salvezza diretta Carpaneto Chero e Spes devono vincere i confronti interni con Terme Monticelli e Luzzara.
In Prima la Lugagnanese può mettere le mani sullo scudetto facendo risultato nel confronto diretto di Ziano; in caso contrario tornerebbe forte anche la candidatura dei grigiorossi di Bigatti, se non di più quella della Borgonovese in caso di blitz a Vigolzone. In coda fondamentali le sfide di Sarmato e Monticelli.
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