I Samurai cercano la storica doppietta

Sul sintetico “Bergamini” di San Felice sul Panaro, nel modenese, finalissima regionale della Coppa Emilia di Seconda categoria (ore 18.30) tra le regine dei gironi A e M di campionato, ossia la Polisportiva Samurai di patron Marco Bergonzi e mister Marcello Di Donna e la Vis Rf Faventia, squadra di Faenza guidata da mister Rodondi. Per entrambe, quindi, la prestigiosa opportunità di centrare il “double”, ad ulteriore coronamento di una stagione da grandi applausi. In caso di parità al 90' previsti anche i tempi supplementari prima degli eventuali tiri dal dischetto.

Playoff e playout

Nel girone A di Seconda il BobbioPerino è già in finale playoff dove attende la vincente della semifinale odierna (ore 18, al Levoni) tra la Virtus di Davide Scaglia ed il Rottofreno di Andrea Viciguerra; come negli altri casi la squadra di casa, meglio piazzata in regular season, la spunta semmai dovesse persistere il risultato di parità dopo i tempi supplementari.

Nel girone B semifinale casalinga per il Cadeo di Bertè e Milani al cospetto del Busseto, quale replay dell'ultima di campionato. Chi passa affronterà tra sette giorni la vincente di Virtus Calerno-Gattatico. Playout d'andata sul campo amico per il Corte Calcio di Cremona, che si ritrova di fronte il Fonta; tra sette giorni, poi, la resa dei conti a campi invertiti.

Nel girone A di Terza Santantonio già al secondo turno dei playoff, mentre la prima tornata propone le sfide tra Travese (terza) e San Rocco (ottavo), poi San Corrado (quarto) e Podenzanese (settima), nonché Folgore (quinta) e Atletico Pontolliese (sesto), quest'ultima gara al “Gambarelli” di Gossolengo.

Nel B, Gropparello al secondo turno, mentre nelle gare di ieri sera Fortitudo-Primogenita 2-1, Omi Academy-Il Ponte 1-0 e Vernasca-Alseno 2-1.