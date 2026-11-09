Fiorenzuola, salta la panchina di Alberto Villa: domani il nuovo allenatore

Si separano le strade del Fiorenzuola e dell’allenatore Alberto Villa. La società rossonera ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico della prima squadra, al termine di un confronto avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 novembre.

La decisione è stata ufficializzata attraverso un comunicato dell’U.S. Fiorenzuola 1922, che ha ringraziato Villa per «la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo percorso in rossonero», augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro, sia professionale sia personale.

Si apre ora la ricerca del successore, che dovrebbe comunque concludersi in tempi brevissimi. La società ha infatti annunciato che il nome del nuovo allenatore della prima squadra sarà comunicato già domani, martedì 10 novembre, attraverso una nota ufficiale.