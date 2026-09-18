Rinforzo Fiorenzuola: arriva Alluci

Il Fiorenzuola, ultimo a zero punti nel girone B di Serie D, prova a correre ai ripari e acquista Matteo Alluci, centrocampista classe 1998 proveniente dal Vado.

Nato a Genova il 21 agosto 1998, è una mezz'ala di 180 centimetri, utilizzabile anche nel ruolo di mediano. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Virtus Entella, dopo essere stato selezionato anche dalla Sampdoria ha completato il proprio percorso nelle formazioni giovanili biancocelesti, arrivando fino alla prima squadra.

Nel corso della propria carriera ha vestito le maglie di Lavagnese, Campodarsego, Ravenna, Ancona, Pistoiese e Vado, superando le 230 presenze in Serie D e realizzando circa 30 reti.

Nella stagione 2024/2025 è stato tra i protagonisti dell’Ancona, con 35 presenze, 5 reti e un assist. Nella prima parte dell’annata successiva, con la Pistoiese, ha collezionato 20 presenze, 2 gol e 3 assist, prima del trasferimento al Vado, squadra con cui ha vinto il campionato di Serie D.

Centrocampista duttile, dinamico e dotato di personalità, Alluci abbina qualità nella gestione del pallone, capacità di inserimento e una buona propensione alla conclusione, garantendo esperienza e nuove soluzioni alla mediana a disposizione di mister Alberto Villa.