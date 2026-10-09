Villa: «Contro la corazzata serve la gara perfetta»

Fiorenzuola per la prima volta a ranghi compatti e reduce da due pareggi di fila, colti con due squadre di non ultima fascia quali Caldiero e Villa Valle. Niente di clamoroso, ma la situazione in casa rossonera è quanto meno più incoraggiante rispetto ad un paio di settimane addietro. Per volgere al sereno servirebbe un’impresa apparentemente fuori portata nel derby col Piacenza, ma frattanto il tecnico rossonero va fiero della condotta dei suoi: «Tra gli episodi avversi che ci hanno penalizzato nella settimana del triplice impegno ravvicinato e le defezioni per infortuni e squalifiche – sottolinea mister Antonio Villa - non potevo pretendere di più dai miei, con cui anzi mi complimento pubblicamente per l’estrema disponibilità ed applicazione nel lavoro quotidiano. Contro la corazzata biancorossa dovremo rivelarci inappuntabili per tutto l’arco della gara, prestando la massima attenzione in fase di contenimento, sempre belli organizzati e provando, con coraggio, a metterne a nudo i rari punti deboli del loro scacchiere. In stretta sintesi sì, ci vuole la partita perfetta, ed anche il sostegno di un po’ di buona sorte, per controbilanciare la forza del Piace».

Per la sfida, previsti i rientri dell’attaccante Gallo e del difensore Orazzo, entrambi papabili titolari, mentre la società ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Enrico Morrone, centrocampista classe 2003.