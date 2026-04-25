Il Fiorenzuola è campione regionale Juniores Élite, battendo ai rigori il Medicina Fossatone nella finalissima giocata sul campo bolognese di Bentivoglio.

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, Delti, portiere della formazione rossonera, è salito in cattedra, parando due calci di rigore agli avversari.

Il cammino del Fiorenzuola prosegue con il torneo che condurrà la squadra a sfidare compagini di altre regioni per arrivare al titolo nazionale. Ai valdardesi toccherà probabilmente la formazione vincitrice del Veneto.

Il tabellino

Medicina Fossatone-Fiorenzuola 4-5 dopo i calci di rigore (tempo regolamentare e supplementari terminati 0-0)

Medicina Fossatone (4-3-3) Piccinino; Di Pasquazio, Zucchini, Poggi, Olivieri; Garuti, Modelli (35’pr Ruggia), Guidi (40’st Maretti); Vernioli (30’pt Dall’Olio e dal 13’ pts Corb), Ceesay, Rafli (34’st Spadoni). (Ignay, Andreassi, Neziraj, Scrima). All.: Tosti.

Fiorenzuola (3-5-2): Delti; Fugazza, Pistoni, Pinotti (35’st Facchini); Negri (22’ st Pezza) , Magistrali, Marazzi (8’pts Capcelea), Novati., Buroni; Ogbeifun (1’sts Aramini), Polidori (15’st Delhysa) (Ticchi, Chinosi, Tallarita, Emani). All.: M.Rossi.

Arbitro: Romini di Ravenna.