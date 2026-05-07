Insulti, invasione e rissa tra tifosi in una gara U19

Il giudice sportivo ha multato San Rocco e Cadeo per quanto avvenuto sugli spalti nel corso e al termine della sfida di playoff del campionato provinciale Under 19, giocata sabato 2 maggio e finita 1-0 per gli ospiti.

Ai padroni di casa del San Rocco ammenda di 200 euro: «Per intemperanze dei propri sostenitori - si legge nel comunicato ufficiale della Figc - consistenti in reiterati scambi verbali offensivi con i sostenitori della squadra avversaria. Al termine della gara, inoltre, una decina di tifosi del San Rocco scavalcava la recinzione ed entrava all’interno del terreno di gioco con atteggiamento minaccioso, allontanandosi successivamente in modo autonomo. Infine, nelle aree adiacenti gli spalti, si verificava una breve rissa fra i sostenitori delle due società avversarie».

Multato con 100 euro anche il Cadeo. Le motivazioni sono identiche (insulti reciproci e rissa finale), ad eccezione dell’invasione di campo.