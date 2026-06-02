Piace-Juventus Club: al Garilli la finale del Beghi

Sono passati ormai 40 anni dalla tragica scomparsa di Massimo Beghi. Il 10 maggio 1986, nel giorno del suo 14esimo compleanno, fu investito da un’auto a Villò e perse tragicamente la vita, suscitando un’ondata di commozione che ancora oggi emoziona familiari e amici.

Massimo, capelli biondissimi e sguardo vispo, era il terzino sinistro dei Giovanissimi del Piacenza e aveva il sogno di arrivare fino alla prima squadra, per debuttare allo stadio che allora si chiamava “Galleana”.

Sin dall’anno successivo, la società biancorossa organizzò un torneo in sua memoria, prevedendo di giocare la finale proprio allo stadio.

Quel memorial è diventato uno degli appuntamenti più longevi e prestigiosi del panorama calcistico giovanile del nord Italia e il Garilli ospiterà oggi alle 16 (ingresso libero) l’ultimo atto dell’edizione numero 37 tra Piacenza e Juventus Club (Parma).

Protagonisti i giovani calciatori classe 2013, si gioca 9 contro 9 su campo di dimensioni e con porte ridotte, in tre tempi dalla durata di 20 minuti ciascuno. Ai fini del risultato finale conterà la somma dei gol (e non quella dei singoli tempi eventualmente vinti), non sono previsti i supplementari, con i calci di rigore in caso di parità al termine dei regolamentari.

Quella 2026 è stata l’edizione dei record: le 32 partecipanti erano suddivise in 8 gironi da 4 squadre, con le fasi preliminari iniziate addirittura a febbraio. Tra queste, ce n’erano anche quattro professionistiche (Cremonese, Parma, Pergolettese e Reggiana), che hanno schierato i 2014.

A maggio il Bertocchi ha ospitato i quarti di finali e le semifinali, con queste ultime che hanno visto il Piacenza eliminare il Derthona e lo Juventus Club superare l’Accademia Pavese.