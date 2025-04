Una finale e due semifinali per i piacentini in campo al Torneo delle Regioni

Una finale e due semifinali raggiunte. Questo il bottino finale dei 16 giocatori piacentini impegnati al torneo delle Regioni in Sicilia, suddivisi fra Under 15, 17 e rappresentativa femminile. Il rammarico più grande, per una coppa che poteva tornare sulla strada di Bologna, resta quello legato all’Under 17 del selezionatore Sergio Fancelli. Nella finale giocata al “Bacigalupo” di Taormina, agli emiliani non è stata sufficiente la rete di Cipriani per avere la meglio sulla Lombardia, che ha segnato ad un passo dal 90’ e vinto per 2-1. L’ottimo percorso della squadra era iniziato con le vittorie nel girone contro Abruzzo (2-0) e Campania (3-0), a cancellare il passo falso di un 3-0 subito dal Lazio. Finale conquistata con le affermazioni su Piemonte-Valle d’Aosta (2-0 ai quarti) e Liguria (3-1 in semifinale), con tanti piacentini in campo: il terzino del Piace Ludovico Pizzi si è confermato leader con anche 2 reti, l’esterno biancorosso Gabriel Herzuah ha messo a segno 3 gol in tutto. Un sigillo anche per l’attaccante dell’Academy Moretti, Carmine Guidone, anche lui in campo nella finale di ieri. Fra un Piace catapultato per caso nei dilettanti e le tante realtà che affrontano campionati regionali ed Elite, il bacino dei classe 2008 promette sviluppi interessanti. Il 3-0 subito dalle Marche ha invece sbarrato la strada dell’Under 15 di coach Gabriele Turci, imbattuta nel girone (successi con Abruzzo e Campania, pareggio con il Lazio) e passata di misura (2-1) sul Veneto ai quarti. Soddisfazione per il capitano dell’Under 15 del Piacenza, l’esterno Federico Gazzola, in gol nella gara inaugurale. Tra centrocampo e attacco, spazio da comprimario per Matteo Cammarata, alfiere del San Lazzaro. In campo femminile, unico timbro nostrano è stato quello di Francesca Fulgoni: l’attaccante del Piacenza Women ha segnato il decisivo 2-1 alle padrone di casa della Sicilia per conquistare la semifinale, poi persa 5-0 dal Veneto. Oltre alla punta, tanti minuti in campo soprattutto per le centrocampiste Lucrezia Baffi (Piacenza) e Marta Baccanti (Reggiana). Presenze timbrate anche da Giulia Grazio e Sofia Garbazza (Piacenza) e Giorgia Ferrari (Celtic Bhoys).

Francesco Ghizzoni (portiere del San Lazzaro convocato con l'U17) Federico Gazzola, esterno del Piacenza in rete con l'U15 L'esultanza della rappresentativa femminile per la vittoria ai quarti.