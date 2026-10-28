Hubner diventa un bomber-partigiano sul set

Il titolo è “Italia-Germania 44”, dove la data sostituisce il 4-3 del risultato della partita epica dell’Azteca di Messico 70. Uscirà nella sale nella prossima primavera, ma le riprese sono terminate da pochi giorni e fra gli attori ce n’è uno davvero sorprendente: Dario Hubner. L’ex-bomber biancorosso, capocannoniere della Serie A, interpreta non se stesso, ma un calciatore-partigiano, ruolo nel quale lo affianca un’altra vecchia gloria: l’ex-terzino della Juve, Moreno Torricelli, avversario di Hubner in tante partite di Serie A. «Mi hanno chiamato - racconta Dario - perché credo che la mia faccia e il mio personaggio rappresentino bene l’uomo fuggito sui monti per combattere contro i nazisti, che si muove bene nella natura e fra le cose semplici della montagna». La sua è indubbiamente la faccia giusta, basta guardare le immagini qui intorno, riprese sul set.

Più di una settimana a girare ai piedi dei monti Sibillini, nelle Marche, con al centro un paesino, Sarnano, che ospitò quella partita, ma alcune scene sono state ambientate in un altro borgo delle colline marchigiane: Sassoferrato. Il tema è la ricostruzione per le sale di un episodio fin troppo vero: una surreale partita di calcio fra un gruppo di partigiani e le forze naziste di occupazione, voluta ovviamente dai tedeschi (sotto potete leggere in dettaglio), diretta da un arbitro internazionale del posto.