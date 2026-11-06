I cimeli di Maradona in mostra a Niviano

Un’occasione unica, non soltanto per i tifosi napoletani di Piacenza, ma più in generale per tutti gli appassionati di calcio e della storia di uno dei più grandi campioni di sempre. Il prossimo 28 novembre, alle 20, l’agriturismo Casa Nuova di Niviano ospiterà una serata speciale: per la prima volta in città arriverà il Museo Maradona, con alcuni degli storici cimeli appartenuti a Diego Armando Maradona e custoditi dalla famiglia Vignati. L’iniziativa è promossa dal Club Napoli Piacenza Partenopea, che ha individuato e attrezzato una grande sala all'interno di Casa Nuova, punto di riferimento per gli eventi organizzati durante l'anno. A trasformare in realtà questo sogno "azzurro" sono stati i fratelli Salvatore e Francesco Pio Narducci, componenti del direttivo, da tempo in contatto con Massimo Vignati, proprietario della collezione e figlio dello storico custode dello stadio San Paolo.