Il brutto Piacenza e lo splendido Nibbiano a Zona Calcio
La sconfitta biancorossa e la vittoria dei biancazzurri questa sera in primo piano dalle 20.30 su Telelibertà
Redazione Online
|1 ora fa
Il passo indietro del Piacenza, sconfitto sul campo del Lentigione, aprirà questa la puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30. I biancorossi hanno compiuto un deciso passo indietro rispetto alle prestazioni recenti, al cospetto dalla sorpresa del girone D di Serie D.
Di tutt'altro tenore la domenica del Nibbiano&Valtidone, che con il gol dell'implacabile Grasso ha superato il Brescello Piccardo e allungato in vetta al campionato di Eccellenza: la storica promozione in Serie D ora è davvero a un passo. Bene anche il Fiorenzuola e Pontenurese in ottica playoff.
E poi immagini, gol e commenti sull'appassionante duello Gotico-Castellana Fontana in testa alla Promozione e sui palpitanti campionati di Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
Di tutt'altro tenore la domenica del Nibbiano&Valtidone, che con il gol dell'implacabile Grasso ha superato il Brescello Piccardo e allungato in vetta al campionato di Eccellenza: la storica promozione in Serie D ora è davvero a un passo. Bene anche il Fiorenzuola e Pontenurese in ottica playoff.
E poi immagini, gol e commenti sull'appassionante duello Gotico-Castellana Fontana in testa alla Promozione e sui palpitanti campionati di Prima, Seconda e Terza categoria.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni. Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.