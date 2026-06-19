Il Nibbiano non si ferma: arriva anche Palesi

Altri due rinforzi per il Nibbiano&Valtidone, che si è in primo luogo dotato di un ulteriore Over di comprovata esperienza e qualità quale il 29enne Luca Palesi, la passata stagione in forza al Varese e nel biennio precedente al Sangiuliano City. Scuola Monza e Genoa, Palesi ha un ampio vissuto collegato anche alla serie C. La sesta unità della pattuglia degli Under biancazzurri risponde invece al nome di Max Pajonk (classe 2008), preso dalla Primavera del Sudtirol dove è tra gli altri stato allenato da Matteo Abbate.

In ambito dilettantistico, in Promozione, Matteo Burgazzoli (93), in uscita dalla Libertas Samurai, vola alla Vigor Carpaneto con Edoardo Visconti (dal Gotico). Scendendo in Terza Categoria, cambia guida tecnica il Vernasca che si affida, con tutta probabilità, a Salvatore Trombetta, tecnico della Juniores del Cadeo. Tutti gli affari e tutte le trattative su Libertà in edicola.