In attesa del direttore, il Fiorenzuola pensa al ripescaggio

Mentre prosegue la laboriosa ricerca di un nuovo direttore sportivo e far partire così la nuova rifondazione, in casa Fiorenzuola si medita sulla possibilità di presentare agli organi federali domanda di ripescaggio dopo la retrocessione in Serie D. Un'eventualità molto remota quella del ritorno d'ufficio in quarta serie, ma che il club valdardese sembra intenzionato a portare avanti per evitare il secondo salto all'indietro consecutivo, dopo l'addio alla Serie C di due stagioni fa. Uno scenario, quello del ripescaggio, che ebbe esito positivo nell'estate del 2016, quando il Fiorenzuola chiuse al 18esimo posto una stagione travagliata e, anche in quel caso, costellata da cambi di guida tecnica che non diedero i frutti sperati.