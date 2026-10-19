La ricetta di Poledri: «Siamo forti, meno pause e decolleremo»

È Manuel Poledri a dare la ricetta vincente a questo Piacenza che sembra in rampa di lancio dopo la convincente vittoria sul Caldiero: «Sappiamo di essere una squadra forte - ha detto il centrocampista a Zona Calcio - dobbiamo però limitare quelle pause che abbiamo ogni tanto, come siamo stati capaci di fare nella partita vinta con il Caldiero. Così potremo decollare».

Ospite a Telelibertà anche Gianmarco Lancellotti, uno dei protagonisti del super Nibbiano capolista: «Siamo un bel gruppo, il mister ha tante scelte e quindi la possibilità di giocare in modi differenti, non possiamo che essere tutti contenti di come stanno andando le cose finora. Ci godiamo il momento domenica dopo domenica, essendo consapevoli della nostra forza e di fare qualcosa di superiore alle nostre aspettative: ma siamo lì da parecchie giornate e vogliamo continuare su questa strada. La vittoria con il Chievo? Sarà per sempre indimenticabile, come questo inizio di annata».

Nell’ultima parte del programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti, Andrea Amorini e Marco Villaggi, spazio al resto del calcio dilettanti con oltre 50 gol trasmessi. In copertina il Carpaneto Chero, rappresentato da mister Andrea Ferranti e dell’attaccante Matteo Burgazzoli.