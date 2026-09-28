L'apoteosi del Nibbiano stasera a Zona Calcio

Con il Piacenza fermo per il rinvio della gara contro il Milan Futuro, la scena della domenica calcistica è stata tutta per il Nibbiano&Valtidone, capace di battere 2-0 il Chievo e di restare solo in vetta al girone B di Serie D, a punteggio pieno dopo 5 gare. Il successo dei biancazzurri sarà protagonista della prima parte di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Nello stesso girone, primo punto per il Fiorenzuola, beffato a pochi minuti dalla fine dal Caldiero, ma comunque autore di una buona gara che fa ben sperare per il futuro dei rossoneri.



E poi gol, immagini e commenti di tutti i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail (

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it. Ma il fine settimana è stato caratterizzato anche da importanti derby: in Eccellenza la Bobbiese ha espugnato il campo della Castellana Fontana, mentre in Promozione il Gotico Garibaldina ha superato a domicilio la Spes.E poi gol, immagini e commenti di tutti i campionati di Prima, Seconda e Terza categoria.Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ( [email protected] ), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.