L'incredibile domenica delle piacentine a Zona Calcio

È stata una domenica davvero appassionante e ricca di gol e colpi di scena quella vissuta ieri dalle squadre piacentine. In Serie D, il Piacenza ha ribaltato il Crema e lanciato finalmente segnali positivi in vista del playoff contro la Pistoiese: ospite il studio il presidente biancorosso Marco Polenghi.

In Eccellenza, grande festa a Nibbiano per la promozione in Serie D, ma anche a Bobbio, per la storica salvezza dei neroverdi, giunta grazie a pareggio contro l'Agazzanese.

Addirittura indimenticabile il finale in Promozione, con il Gotico Garibaldina raggiunto e superato nel recupero sul campo del Futura Fornovo Medesano e il sorpasso in vetta della Castellana Fontana, che guadagna così l'Eccellenza.

E poi gol, immagini e commenti con gli ospiti e gli opinionisti in studio anche per le gare di Prima, Seconda e Terza categoria.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.