Per il Fiorenzuola un nuovo ingresso societario: arriva Eugenio Rigolli

Entro qualche settimana al massimo, dovrebbe essere annunciato l'ingresso nella compagine societaria del Fiorenzuola di Eugenio Rigolli. Si tratta dell'ex vice-presidente del Piacenza che, dopo l'impegno in biancorosso durato tre stagioni, cedette le quote del club. Ora la possibilità che sembra prossima alla concretizzazione di un ritorno nel calcio di Serie D all'interno del gruppo che fa capo da più di vent’anni a Luigi Pinalli. Al momento non si sa ancora con quale “peso” economico.

Decisiva per la "nuova discesa in campo" dell'imprenditore valdardese, proprio l’amicizia con Pinalli, che ha fatto da veicolo per l’ampliamento del gruppo di comando valdardese, che vede già nei ruolo di vice-presidenti Giovanni e Francesco Pighi, oltre ai fratelli Luca e Daniele Baldrighi.