Piace con il Crema, ma la testa è a Pistoia

È il giorno dei verdetti, per molti, ma non per il Piace. L’ultima della stagione regolare del Girone D di Serie D (il peggiore che poteva capitare alle ambizioni biancorosse) deciderà la squadra che avrà accesso diretto alla Serie C, quelle che giocheranno i playoff e i playout. La squadra di Franzini sa già che domenica dovrà affrontare in trasferta la Pistoiese nel primo turno dei playoff, visto che il suo quarto posto è inattaccabile, così come il terzo dei toscani. La promozione diretta è un affare fra il Desenzano, con 2 punti di vantaggio e di scena in casa del Sangiuliano, e il Lentigione, che spera nel miracolo-sorpasso in casa contro il Sant’Angelo. Palazzolo e Pro Sesto, staccate tra loro di un punto, si giocano l’ultimo posto valido per i playoff: seconda contro quinta e terza contro quarta.

Il Piace chiude alle 15 in uno stadio che sarà pressoché deserto contro il Crema di Giorgio Recino, che ha ancora una piccola incertezza sulla salvezza diretta, quindi non sarà disposto a concessioni di sorta. Franzini sembra intenzionato a proseguire sulla traccia del 3-5-2, ma deve tutelarsi in vista di domenica prossima, quindi rinuncerà ai giocatori sotto diffida, per non rischiare di non averli a Pistoia: Ciuffo, Sbardella, Putzolu. Potrebbe tornare titolare, alla luce della probabile indisponibilità di Bertin per infortunio, il giovane Pizzi, uno dei giovanotti prodotti in casa che ha avuto un paio di opportunità solo ad inizio di stagione.

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