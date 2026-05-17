Piace, ultimo ballo a Lentigione per vincere e sperare nella Serie C

Ultima partita della stagione e il Piacenza ha un solo risultato. I biancorossi, in caso di vittoria sul Lentigione, nel match in programma oggi alle 16, domenica 17 maggio al Levantini, si aggiudicherebbe i playoff del girone D di Serie D. Un successo che non garantirebbe la promozione in Serie C, ma che aiuterebbe a scalare le gerarchie tra le formazioni che sperano nel ripescaggio prima del via della stagione 2026/2027. Al contrario, alla squadra di mister Pedrelli potrebbe bastare anche il pareggio, risultato che condurrebbe ai tempi supplementari e poi incoronerebbe la formazione reggiana, per diverse settimane capolista del girone. Campagna a sostegno di D’Agostino e Mustacchio dovrebbe essere la soluzione tattica che adotterà mister Arnaldo Franzini oggi per l’ultimo match dell’annata sportiva.

LENTIGIONE-PIACENZA

LENTIGIONE (4-3-3): Gasperini; Masini, Bita, Mele, Miglietta; Penta, Nappo, Battistello; Nanni, Montipò, Alessandrini. (Cheli, Cavacchioli, Sueri, Mordini, Pari, Nava, Panigada, Cellai, Cudini). All. Pedrelli.

PIACENZA (4-3-1-2): Romero; Sbardella. Silva, Martinelli, Bertin; Mazzaglia, Poledri, Lordkipanidze; Campagna; D'Agostino, Mustacchio. (Kolgekaj, Cuffo, Cabri, Zaffalon, De Vitis, Putzolu, Garnero, Manuzzi, Ganz). All. Franzini.

ARBITRO: Leone di Avezzano.